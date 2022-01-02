/669767/مصرع-طفل-كان-برفقة-والدة-على-تروسيكل-سقطوا-فى-ترعه-بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج بانقلاب تروسيكل في ترعه ووفاة طفل واصابة الدة بإصابات خفيفة.

انتقل على الفور مأمور ورئيس مباحث مركز دار السلام بسوهاج، والفريق المعاون لهم، وتبين أنه أثناء قيادة المدعو "أحمد ه ن ع" 56 عام، عامل ويقيم دائرة المركز دراجة نارية" تروسيكل " وبرفقته نجله الطفل "زياد "البالغ من العمر9أعوام ويقيم بذات الناحية أختلت عجلة القيادة بيده وسقط بترعة فرعية علي جانب الطريق مما نتج عنه غرق نجل قائد التروسيكل، وتم انتشال الجثة ]ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وباستجواب قائد التروسيكل افاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

العثور على جثة سيدة بجوار سكة حديد سوهاج

على جانب أخر عثر الاهالي بدائرة جرجا على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، جنوب المحافظة وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا يفيد بالعثور على جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "ا. م" 31 عام، تقيم ناحية منطقة السوق، دائرة مركز جرجا، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وبفحصها بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود أثار كدمات متفرقة بالوجه والجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات في الواقعة.