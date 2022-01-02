/669769/أيمن-عبدالمحسن-مشروع-قانون-العمل-سيحفز-الشباب-علي-العمل-في-القطاع-الخاص

أعلن النائب أيمن عبدالمحسن، موافقته علي مشروع قانون العمل، مقدما الشكر للجنة المشتركة علي ما بذلته من جهد كبير في مشروع القانون. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

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وأضاف عبدالمحسن: مشروع قانون العمل يعد من أهم التشريعات التي يناقشها مجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالي، لأنه يمس معظم أفراد المجتمع المصري، مؤكدا أن مشروع القانون سيحفز الشباب علي العمل في القطاع الخاص، لأنه يحقق العدالة والتوازن دون ظلم ويراعي معايير العمل الدولية ويهدف إلي تعزيز فرص العمل.

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.