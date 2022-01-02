/669770/يحقق-التوازن-ويشجع-الاستثمارالنائب-أحمد-عبد-الجواد-يستعرض-إيجابيات-قانون-العمل-من-الناحية-الإجتماعية-والإقتصادية

أكد النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ،أن التعديلات التى أدخلتها لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته، تحفظه من أى شبهات بعدم الدستوية، موجها الشكر للجنة على جهودها فى نظر هذا القانون من منطلق كونها من القوانين الأهم المنظورة أمام المجلس.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون العمل ، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان،مؤكدا على أن مشروع القانون يستهدف العديد من مناحى الحياة بما يخدمها ويساعد على تطوريها ولكنه سيتوقف أمام النواحى الإجتماعية والإقتصادية المنتظرة من هذا القانون، حيث الجانب الإجتماعى بضبط العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، ومن ثم حفظ حقوق العمل من ناحية وأصحاب الأعمال من ناحية أخرى وخاصة على مستوى الأجر والمعاش والتأمين بجانب الإلتزامات الموقعة على العامل تجاه صاحب العمل، وهو ما سيتحقق من خلاله التوافق مع المعايير الدولية وخاصة على مستوى توازن العلاقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون من الناحية الإقتصادية يشجع الأيادى العاملة على عجلة الإنتاج ومن ثم يعمل على زيادة الإنتاجية ويشج المستثمرين فى التواجد بشكل فعال فى السوق المصرى، ومن ثم تكون الحقوق والواجبات محفوظة للجميع ما تكون النتائج إيجابية على الجميع، معلنا موافقته على مشروع القانون.

الجلسة العامة شهدت عرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.

«يحقق التوازن ويشجع الاستثمار»..النائب أحمد عبد الجواد يستعرض إيجابيات قانون العمل من الناحية الإجتماعية والإقتصادية

وأكد النائب، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.

وقال أثناء عرض تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.