/669771/الوحدة-المحلية-بالفشن-تكثف-جهودها-لإزالة-آثار-سقوط-الأمطار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اليوم عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تابع الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن سير الأعمال الجاري تنفيذها لتمهيد الشوارع والطرق أمام المارة والمركبات، حيث تم رفع آثار الأمطار وتمهيد شارع الإبراهيمية والجيش وسعد زغلول والجمهورية وسماح الوجوه والبحر الأعظم وطراد النيل وتم سحب المياه فى المناطق المنخفضة بالمدينة ومحيط المصالح الحكومية والمدارس ومستشفى الفشن المركزي.

الوحدة المحلية بالفشن تكثف جهودها لإزالة آثار سقوط الأمطار

كما تم سحب المياه وتمهيد الشوارع بدائرة مجلس الفنت وأبسوج وتلت وشنرا وإقفهص ودلهانس، فضلا عن صيانة أعطال الكهرباء بدائرة مجلس قروي الفنت ودلهانس وشنرا، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، علاوة على توريد أكثر من 70طن قمامة لمصنع التدوير بسمسطا.

استعدادات محافظة سوهاج لسقوط الامطار

على جانب أخر سبق وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

وأعلنت ايضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن جاهزية 70 سيارة كسح متنوعه، و 4 سيارة نافوري وسيارتي فاكيوم و 22 باك لودر، و 15 مضخة نزح مياه 10 سيارات مدمجة و 12 مولد كهرباء متحرك، للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة في كافة شوارع المحافظة.

واعلنت سابقا مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تجهيز المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى توافر أمصال العقارب والثعابين في عدد كبير من مستشفيات المحافظة من شمالها الي جنوبها.