/669773/النائب-أحمد-مهنى-إلغاء-استمارة-6-بقانون-العمل-الجديد-انتصار-حقيقي-للعمالة-المصرية

قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل المصرى، الذى يعد أساس الصناعة المحلية، موضحا أن اهم المكتسبات التى يحصدها العمالة المصرية، هو إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 ، موضحا أن تلك القرار ساهم فى التصدى لظاهرة فصل العمال التعسفى والحفاظ على حقوقهم المادية.

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النائب أحمد مهنى: إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد انتصار حقيقي للعمالة المصرية

وأشار عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، إلى أن العديد من العاملين كانوا يجبروا على توقيع هذه الاستمارات بعقود العمل، الأمر الذى يهدر حقوقهم، موضحا أن عدد ساعات العمل الاى نصت عليها المادتين 90 و92، والتى تطرقت إلى أن عدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات، انتصار حقيقي للعامل المصرى.

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هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، قد بدأ منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر فيها مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.