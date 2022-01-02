/669776/التموين-تعلن-مصادرة-ماكينة-صرف-الخبز-بالمخابز-فى-تلك-الحالات
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزاريًا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة محافظات الجمهوريـــــــة بمصادرة ماكينة صرف الخبز بالمخابز البلدية فى الحالات التالية:
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التموين تعلن مصادرة ماكينة صرف الخبز بالمخابز فى تلك الحالات
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إلى أن الحالات التى سيتم فيها مصادرة ماكينة صرف الخبز ستكون فى حالة ضبط ماكينة صرف الخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الأفرنجية.
قرارا جديدة من وزارة التموين
كما أنه أيضًا من الحالات التى سيتم فيها مصادرة ماكينة صرف الخبز هي ضبط الماكينة حال استخدامها فى صرف سلع بدلاً من الخبز.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قد صرح فى حديث سابق له، أن مصر لم تشهد أى أزمة فى السلع الأساسية فى اتاحتها للمواطنين فى ظل تفشي وباء كورونا.
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أوأكد أيضًا وزير التموين أنه لن يتم إضافة مواليد جديدة خلال الفترة الحالية، وإلغاء العمل ببدل الفاقد ببدل الفاقد وأيضًا العمل على إلغاء العمل لحين ضبط البيانات.
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