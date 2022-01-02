مرصد الأزهر: الاحتلال ضاعف وتيرة هدم المنازل الفلسطينية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لانتهاكات الاحتلال الصهيونى بحق الفلسطينيين، تزايدا واضحا فى وتيرة هدم أذرع الكيان الصهيونى فى القدس المحتلة لمنازل الفلسطينين خلال عام 2021م؛ حيث هدمت بلدية الاحتلال فى القدس المحتلة 132 وحدة سكنية فى هذا العام بالإضافة إلى هدم منزلى شابين فلسطينيين شرقى المدينة يوم الأربعاء 29 ديسمبر.





وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، هدمت قوات الاحتلال الصهيونى مبنى مكون من ثلاثة طوابق فى العيسوية.

وبحسب معطيات منظمة "عير عميم" الحقوقية، سُجّل فى عام 2021 أكبر عدد من عمليات هدم المبانى فى القدس منذ 20 عامًا، وثانى أكبر عدد من عمليات الهدم السكنية للفلسطينيين.

هذا وتشير البيانات إلى تضاعف معدل هدم المنازل تقريبًا فى النصف الثانى من عام 2021، وهى مدة الحكومة الصهيونية الحالية؛ حيث تم هدم 150 مبنى منها 87 وحدة سكنية و63 عمارة أخرى، بينما شهد النصف الأول من العام المنصرم هدم 85 مبنى فى القدس الشرقية، بما فى ذلك 45 وحدة سكنية، و40 مبنى آخر.

وعلى صعيد آخر، واصلت آلة البطش الصهيونية هدمها لمنازل الفلسطينيين فى بلدة سلوان؛ حيث هدمت منزل زوجين -حديثى الزواج- فى منطقة البستان قرب المستوطنة وحديقة "مدينة داوود" الاستيطانية. وهناك 90 منزلًا آخر مهدد بالهدم من أجل توسيع الحديقة التى تديرها منظمة "إلعاد" اليمينية الصهيونية.

وتعد سياسة الهدم فى القدس الشرقية هى جزء من سياسة صهيونية طويلة الأمد، لا تسمح من ناحية بوضع مخططات بناء للأحياء الفلسطينية، ومن ناحية أخرى تقوم بهدم منازل ومصادرة الأراضى وتقييد الأراضى التى يُسمح بالبناء فيها، وبالتالى فإن الفلسطينيين بين مطرقة الاحتلال وسندانه.

وبحسب منظمة "بتسيلم" الحقوقية التى تمارس نشاطها فى الأراضى المحتلة، فقد فَقَدَ 217 فلسطينيًا عام 2021 منازلهم، بينهم 108 قاصر.

وهُدمت بعض هذه المنازل على أيدى أذرع الكيان الصهيونى، والأخرى هدمت بأيدى أصحابها الفلسطينيين؛ وذلك لتجنب تكاليف الهدم التى تفرضها أذرع الكيان الصهيونى على الفلسطينيين والتى تقدر بعشرات الآلاف الشيكلات.

وأكد المرصد أن أذرع الكيان الصهيونى الخبيثة تشن حربًا ديموجرافية على القدس المحتلة وعلى مواطنيها الفلسطينيين مستهدفة تدمير حياة أكثر من 100 عائلة فلسطينية كل عام.