أسامة ربيع: حققنا أعلى إيراد فى تاريخ القناة بـ6.3 مليار دولار خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الهيئة -فى بيان اليوم الأحد- أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20 ألفا و694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18 ألفا و830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالى الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة فى الحمولات الصافية) نجحت فى تخطى نسب الزيادة فى معدلات نمو التجارة العالمية، فعلى الرغم من أن نسبة الزيادة فى حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا خلال العام المنصرم، وفقا لبيت الخبرة Clarksons بلغت 3.7% جاءت نسبة الزيادة فى حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5%، كذلك زادت حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنسبة 7.2% خلال عام 2021، فيما بلغت نسبة الزيادة بحجم تجارة الحاويات عالميا 6% خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة الزيادة فى حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% وهى نسبة الزيادة العالمية فى حجم تجارة البضائع الصب خلال عام 2021.

وأشار إلى أن التقارير الملاحية خلال عام 2021 رصدت زيادة كبيرة فى معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، حيث ارتفعت أعداد ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة 36.6% من 686 سفينة عام 2020 إلى 937 سفينة عام 2021، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 10.1% ليصل إجمالى عددها 5186 سفينة حاويات مقابل 4710 سفينة خلال عام 2020،فيما بلغت نسبة زيادة أعداد سفن الصب 15.3% بواقع 5893 سفينة مقابل عبور 5113 سفينة خلال عام 2020 وهى الزيادة التى انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله فى تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد حيث تخطت إيرادتها حاجز المليار دولار لأول مرة فى تاريخ القناة، كما استحوذت قناة السويس على حوالى 15.7% من إجمالى تجارة الحبوب المنقولة بحرا عالميا بإجمالى كمية بضائع 83.5 مليون طن.

وشدد الفريق ربيع على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة فى كسب ثقة المجتمع الملاحى، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى، فى ظل تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثمر عن تسجيل أعلى معدل جذب للسفن بواقع 4920 سفينة وتحقيق أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها بلغ 1.1مليار دولار من إجمالى إيرادات القناة خلال العام الماضى، كما لعبت الجهود التسويقية بصفة عامة دورا كبيرا فى زيادة أعداد السفن التى تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسى غير مسبوق بعبور 1532 سفينة محققة إيراد قدره 597.6 مليون دولار.

وأوضح أن تلك المؤشرات غير المسبوقة تأتى بالتوازى مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023 والتى يتصدرها تطوير المجرى الملاحى، لافتا فى هذا الصدد إلى إجمالى معدلات التكريك بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة والتى بلغت 7.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، حيث تم إزالة ما يقرب من 6.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة ما يقرب من 1.1مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

وتعليقا على الجهود التى بذلتها الهيئة فى التعامل مع التحديات التى واجهتها خلال عام 2021، أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس لم تدخر جهدا لخدمة مجتمع الملاحة العالمى رغم التحديات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث كان لها السبق فى التضامن مع دعوات ومبادرات "المنظمة البحرية الدولية IMO" للمساعدة فى حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة من خلال منح سفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية تخفيضا قدره 15% لدعم المبادرة.

وأضاف أن قناة السويس نجحت فى إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بكفاءة واقتدار وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة أبرزها إشادة المنظمة البحرية الدولية IMO حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحرى، ونجحت فى تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

وكشف رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة وتتماشى مع توجهات المنظمة البحرية العالمية "IMO" بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة منها دراسة تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية بما يمكن معه إعلان قناة السويس "القناة الخضراء".

وأشاد الفريق ربيع بجهود العاملين بالهيئة فى كافة مواقع العمل - خلال الفترة الماضية - ونجاحهم فى تخطى التحديات المختلفة وتحويلها إلى فرص ونجاحات، معربا عن اعتزازه وكافة العاملين بالهيئة بالدعم الكامل والمتابعة الدورية من القيادة السياسية لمشروعات القناة، متعهدا بمواصلة العمل للنهوض بالقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا والانطلاق نحو المستقبل برؤية جديدة وفكر غير مسبوق.