وزير الأوقاف خلال استقباله سفير فرنسا بالقاهرة : نرفع راية الإنسانية عالية

ونتبنى الفكر الوسطي ونعمل على نشره عالميًّا

وندرك أن السلام غير الشامل سلام منقوص وغير عادل

والإرهاب خطر على الإنسانية حيث حلَّ وحيث كان

والسفير الفرنسي يشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية ويؤكد :

إصدارات الأوقاف المترجمة عمل رائع في تصحيح المفاهيم الخاطئة

خلال لقائه سعادة السفير مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة ، والسيدة/ كامي تيبو المستشار السياسي للسفارة اليوم الأحد 2 / 1 / 2022م بديوان عام وزارة الأوقاف أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف المصرية ترفع راية الإنسانية عالية ، وتتبنى الفكر الوسطي منهجًا ثابتًا ، وتعمل على نشره عالميًّا ، من خلال العديد من الإصدارات في مجال الفكر الوسطي المستنير وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة ، ومن خلال برامجها التدريبية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم ، وندرك أن السلام غير الشامل سلام منقوص وغير عادل .

مؤكدًا أن كل ما يحقق المصلحة الوطنية والإنسانية جزء من عملنا ، والمشكلة ليست في الأديان فالأديان كلها سلام ، ولكن المشكلة تكمن فيمن يتاجرون بالأديان ويحرفون النصوص بتأويلات تخرج بها عن مفهومها الصحيح ، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة لا دين لها ولا أخلاق ولا قيم ولا عهود ، وأن الإرهاب خطر على الإنسانية حيث حلَّ وحيث كان.

وفي كلمته أبدى السفير الفرنسي/ مارك باريتي سعادته بهذا اللقاء ، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وفرنسا في كافة المجالات ، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تحتاج إلى تعاون دولي وإلى مواجهة فكرية وثقافية شاملة ، وأنهم يقدرون دور مصر الكبير في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في هذا المجال عن طريق إصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ، مضيفًا أن هذا إنتاج ثقافي ومعرفي رائع وغزير ، فقد عالج الكثير من القضايا التي تحتاج إلى توضيح ، ويعمل بشكل كبير على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

هذا وقد أهدى معالي وزير الأوقاف سعادة السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف باللغة الفرنسية ، ومن أهمها:

حماية الكنائس في الإسلام

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف

فقه بناء الدول رؤية عصرية

فقه الدولة وفقه الجماعة

فلسفة السلم والحرب والحكم

نساء على عرش مصر

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية

العقل والنص

الجاهلية والصحوة

حوار الأديان

الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة

في فضاء الثقافة

داعش والإخوان

وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبير من السفير الفرنسي بالقاهرة.