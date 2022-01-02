يستمر المعرض لمدة أسبوعين ويشارك فيه حوالي ٦٣ من عارضي جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة يقام المعرض في استراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، والدخول مجاناً مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل” بمحافظة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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