/669782/وزيرة-التخطيط-تضع-القطاع-الخاص-على-رأس-أولوية-خطة-التنمية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وهي:

- الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.

وزيرة التخطيط تشدد على ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري

كما أشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إلى ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكافة اطيافه.

وأوضحت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة سعيد، أنه من ضمن المحاور التى يلزم العمل عليها أيضًا، خطة الإصلاحات الهيكلية؛ وخطة تنمية الأسرة المصرية، وجهود إدماج القطاع غير الرسمي، وزيادة حجم الناتج وانعكاساته، وتحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية.

- بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن هما الغاية الأساسية وراء كافة الجهود الإنمائية