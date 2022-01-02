/669785/رئيس-قرية-بني-محمديات-يكشف-لـ-تحيا-مصر-مشروعات-حياة-كريمة-بأسيوط

في حوار خاص لـ دوت الخليج، مع محمد سليمان رئيس قرية بني محمديات بأبنوب في أسيوط، حول مشروعات مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأهتمام بالصعيد والريف المصري وتطوير القري، الأكثر احتياجًا لتوفير كافة الخدمات والدعم لها.

بدء محمد سليمان حديثه مع دوت الخليج، عن مشروع الصرف الصحي وقال يوجد ٤ محطات صرف صحي ثلاث محطات منهما ٢ فرعية وأخري رئيسية والمحطة الرابعة في قرية كوم المنصور وجاري العمل بها.

فضلًا عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول عشر آلاف متر وخط طرد ٤٥٠ ملي، بطول ٢ كيلو و٨٨٠ متر وعدة شبكات أنحدار أخري تخدم أهالي قري بني محمديات وتوابعها.

رئيس قرية بني محمديات يكشف لـ دوت الخليج مشروعات حياة كريمة بأسيوط

وتابع "سليمان" حواره مع بوابة دوت الخليج، جاري إنشاء مجمع خدمات حكومي علي مساحة 600 متر بجوار كوبري السحارة، وتم الإنتهاء من أعمال البناء، ومتكون من ٣ طوابق لخدمات حكومية مختلفة، بالإضافة إلي مجمع زراعة أيضا علي مساحة ٦٠٠ متر متكون من طابقين يحتوى علي وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وصيدلية بيطرية ، ونقطة إسعاف لخدمة قري بني محمديات.

و"أكمل" حديثه مع بوابة دوت الخليج، تم توفير ثلاث قطع أراضي تبرعات من قبل الأهالي لبناء ثلاث مدارس تعليم أساسي لخفض الكثافة المرتفعة بالفصول، وجاري الإنتهاء من إجراءات التخصيص، وتم الإنتهاء من تطوير ٤ مدارس بقرية العقب وكوم المنصورة والشهابية وجاري تطوير مدرسة أخري بقرية الشهابية.

وتابع محمد سليمان حديثه مع بوابة دوت الخليج، عن الصحة جاري إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعقب والشهابية وتطوير الوحدة الصحية بقرية كوم المنصورة وتحويلها إلي نمط التأمين الصحي الشامل، كما توجد قطعة أرض تبرع في كوم المنصورة وتخصيصها مركز طبي.

وعقب الإنتهاء من البنية التحتية والأساسية سوف يتم أعمال الرصف.

وأضاف سليمان لبوابة دوت الخليج، تم الانتهاء من تطوير مركز شباب كوم المنصورة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية ، وايضا سوف يتم تطوير مركزي شباب الشهابية والمراونة.

وأضاف محمد سليمان، أعمال الكهرباء جاري تطوير شبكة كهرباء بني محمديات بتغيير جميع الأسلاك الغير معزولة والاعمدة المتهالكة وزيادة قدرة المحولات وتغيير كابلات الجهد المنخفضة لمنع الأعطال وتقوية الكهرباء.

وأكمل بالنسبة لشبكات المياه جاري إحلال وتجديد شبكات المياه ودق آبار وإنشاء محطات معالجة وتغيير جميع خطوط الاسبوستس إلي خطوط بلاستيك قوية تخدم أهالي القرية.

وبالنسبة لسكن "حياة كريمة" قال محمد سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمديات، تم عمل إحصائيات المنازل المستحقة لتطوير المنازل وأعمال المرافق بقري بني محمديات وكوم المنصورة مع مراعات البعد الإجتماعي في حصر هذه المنازل.

وبالنسبة للري جاري تطوير وتأهيل ترعتي بني محمديات و كوم المنصورة لتحسين جودة المياه وضمان وصولها إلي الأراضي الزراعية وجاري انشاء ثلاث كباري لربط القري ببعضها لبعض وتسهيل الحركة للمواطن.

وأردف محمد سليمان، في حديثه مع بوابة دوت الخليج جاري توفير مساحة لإقامة مجمع صناعات حرفية ومساحة أخري لموقف سيارات نموذجي ومساحة أخري لإقامة سوق دائم لخدمة أهالي القرية.

وختم حديثه مع بوابة دوت الخليج بالشكر إلي رئيس الجمهورية للأهتمام بالريف المصري والصعيد وضخ المليارات لعمل المشروعات لتطوير البنية التحتية.