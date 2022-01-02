«وحيدًا».. هكذا استقبل مجدي أحمد علي العام الجديد 2022 «صور»

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دوت الخليج يرصد طقوس استقبال المخرج مجدي أحمد علي للعام الجديد.

احتفال مجدي أحمد علي بالعام الجديد

نشر مجدي أحمد علي صورة جديدة من منزله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "هكذا استقبلت السنة الجديدة.. وحيدًا مع بيجامه كستور مقلمة وشجرة ميلاد ودفاياتين إحدهما معطلة.. الجاي احسن مش كده".

السيرة الذاتية لمجدي أحمد علي

قدم دائمًا الأعمال المختلفة والمميزة، هو المخرج والممثل والمؤلف الكبير مجدي أحمد علي، ولد في القاهرة في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس عام 1952، يبلغ من العمر الآن 68 سنة، وخلال رحلته الطويلة في الوسط الفني، قدم العديد من الأعمال التي حصلت على كل الجوائز عن جدارة، كان مجدي أحمد علي عاشق للفن والسينما منذ صغره، ولكن بعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة رفض والديه التحاقه بمعهد السينما، وطالبوه بالانتهاء من دراسته أولًا، وبالفعل التحق مجدي بكلية الصيدلة وحصل على البكالوريوس، ولكنه لم يستطع نسيان حبه للفن، الذي كان ملاذه الأول رغمًا عن أي شيء، لذلك قرر الالتحاق بالمعهد العالي للسينما، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في مسيرة نجاحه.

مجدي أحمد علي كمساعد مخرج

درس مجدي أحمد علي الإخراج في المعهد العالي للسينما، وكان يظهر عليه ملامح الموهبة والتفوق منذ يومه الأول، وتمكن من أن يصبح مساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي السينما المصرية والعربية مثل المخرج الكبير محمد خان، والمبدع خيري بشارة، بالإضافة إلى عمله مع العالمي يوسف شاهين، وكان عمله مع مخرجين بحجم أولئك المبدعين، بمثابة شهادة خبرة عالمية، واكتسب مجدي الكثير من خلال عمله مع كبار المخرجين، وظل يعمل ويجتهد وكان يتميز بقوة ملاحظته التي جعلته يقوم بإخراج أول فيلم له عام 1996 وكان الفيلم بعنوان “يا دنيا يا غرامي” من بطولة النجمات ليلى علوي، إلهام شاهين وهالة صدقي، وكانت المفاجأة هي حصول الفيلم على أكثر من جائزة محلية وعالمية، وتمكن الفيلم من كسر كل حواجز النجاح، مما جعل الكثير من المنتجين يضعوا ثقتهم بالمبدع مجدي أحمد علي.

مجدي أحمد علي وابنه الفنان أحمد مجدي

كثير من الجماهير، لا يعلمون أن الفنان أحمد مجدي الذي لفت الأنظار إليه من خلال عدد من الأعمال السينمائية والدرامية مثل مسلسل “لا تطفئ الشمس” ومسلسل “فرصة ثانية”، مسلسل “حجر جهنم”، هو ابن المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وعلى الرغم من أن لمجدي مكانة كبيرة بين صناع الفن والسينما، إلا أن أحمد مجدي لم يطلب من والده أي مساعدة بخصوص حصوله على أدوار، وكان دائمًا يحب ألا يعلم بأن والده يكون مخرج، لأنه أراد أن يشق طريقه بنفسه، وقد صرح مجدي أحمد علي أن ابنه الفنان أحمد مجدي لا يحب الواسطة، ودائمًا ما يعتمد على موهبته، بالإضافة إلى دعمها بالدراسة، وفي فترة ما أثار أحمد مجدي الجدل بسبب إعلانه بأنه كان مدمن للمخدرات، وأنه كان يريد تجربة كل شيء حتى يقتنع بضرره، ولكن في عام 2018 تزوج الفنان أحمد مجدي من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نهى خطاب”، وقال بأنه أصبح شخصية أكثر مسئولية وأكثر عقلًا.