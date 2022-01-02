/669788/تشكيل-ريال-مدريد-لمواجهة-خيتافي-بالدوري-الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وخيتافي، في الثالثة مساء، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، معقل فريق خيتافي.

وشهد التشكيل غياب مارسيلو، جاريث بيل وإيسكو وذلك لأنهم كانوا مصابين في الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي:

حراسة المرمى: ثيبوه كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو – ديفيد ألابا – لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس - كاسيميرو.

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما - أسينسيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، فويدياس، فاييخو، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، سيبايوس، إيسكو، ماريانو، رافا مارين، بيتر.

موقف ريال مدريد في الدوري

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.