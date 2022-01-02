/669793/النائب-طارق-رسلان--قانون-العمل-يتماشي-مع-انطلاق-الجمهورية الجديدة

تقدم النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلي أقباط مصر شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب ونحن في أشد الحاجة إليه في هذه الفتره ويتماشي مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

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جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأعلن رسلان، موافقته وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر علي مشروع قانون العمل، المعروض مشيدا بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس الأسبوع الماضي في صعيد مصر، موكدا أنها فتحت طريق التنميه بعد عقود من النسيان.

وأضاف رسلان، أن هذة التنمية لامثيل لها ولم تحدث منذ عقود من الزمن ،وأن ما نشهده في صعيد مصر فخر لكل المصريين أمام العالم .

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.