مجلس الشيوخ يقر قانون العمل مبدئيا..وزير القوى العاملة:يحقق التوازن

/669795/مجلس-الشيوخ-يقر-قانون-العمل-مبدئياوزير-القوى-العاملةيحقق-التوازن

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

دوت الخليج

وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، على أن يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة التالية مساء اليوم.

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على كلمات الأعضاء، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.

مجلس الشيوخ يقر قانون العمل مبدئيا..ووزير القوى العاملة:يحقق التوازن

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.

وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.

وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.