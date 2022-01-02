/669792/وزير-القوى-العاملة-أمام-مجلس-الشيوخ--نتمنى-أن-يخدم-قانون-العمل-المناخ-وطرفي-العملية-الإنتاجية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.

دوت الخليج

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.

وزير القوى العاملة أمام مجلس الشيوخ: : نتمنى أن يخدم قانون العمل المناخ وطرفي العملية الإنتاجية

وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.

وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية..