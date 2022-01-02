/669798/هاني-العسال-قانون-العمل-يحقق-التوازن-في-العلاقة بين- 30-مليون-عامل-مصري

أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين المستثمر والعاملين، ويحقق التوازن في العلاقه لما يقرب من 30 مليون عامل.

دوت الخليج

وأضاف العسال خلال الجلسه العامة اليوم خلال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب بأن أكثر من 80 % من العاملين من الشباب وهو ما يحتم علينا إيجاد قانون يتناسب مع طاقات الشباب الجديدة .

وأعلن العسال، موافقته من حيث المبدأ علي مشوع القانون معلناً تقديم بعض التعديلات في بعض المواد سيعرضها خلال المناقشات .

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليه