بمرض نفسي.. مسلسل «أنا وهي» يتصدر عام 2022

بدأ عرض مسلسل «أنا وهي» لأول مرة على قنوات cbc وcbc drama من أول يناير الجاري، العمل بطولة عدد من الفنانين منهم: أشرف عبد الباقي، هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، والمسلسل كوميدي رومانسي يدور في إطار إجتماعي يناسب كل العائلة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل مسلسل «أنا وهي» وذلك خلال السطور التالية.

قصة مسلسل أنا وهي

تدور أحداث مسلسل «أنا وهي» حول قصة شاب ثلاثيني يعمل في شركة أوراق مالية اسمه "سليم"، يعاني من التردد وإعتماده على والدته في كل القرارات الهامة، كما يعاني من نظرة تشاؤمية.

أما عن "هند" فهي شخصية متهورة ولا تتقيد بقوانين مما يدخلها في العديد من المشاكل، وتعاني من العنف والعدوانية المفرطة.

وكلا منهما يتعالج عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية "د. شيرين"، و يتورط كلا من هند وسليم في كذبة تدعي أنهما متزوجين لكي تهرب هند من المشاكل التي تلاحقها، وينجو سليم من زواجه من بنت خالته رغمًا عنه بناءًا على قرار أمه، ويساعدهما دكتور شيرين في إكمال هذه الكذبة، حتى يجدوا نفسهم متزوجين بالفعل بعد فترة.

صراع سليم وهند في مسلسل أنا وهي

نرى في أحداث العمل كيف تسير الأمور بين زوجين متضادين في الصفات والأهواء، ولم يختاروا الزواج بمحض إرادتهم، وكيف يتدخل الطبيب النفسي لحل الصراع بينهما.

أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة الأولى

دارت أحداث الحلقة الأولى حول بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، اللذان يعانان من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد تعاني من العدوانية المفرطة والتي أوقعتها في مأزق بمهنتها التمثيل مما جعلها تلجأ لجارها «أشرف عبد الباقي» الطبيب النفسي ليساعدها.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

قصة حب بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد

وقد سبق وألتقى الفنان أحمد حاتم بالفنانة هنا الزاهد في فيلم قصة حب، حيث تدور الأحداث حول المهندس “يوسف”، الذي يحاول شقيقة دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ”يوسف” يؤدي إلي فقد بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يقوم بالإصطدام بالفتاة “جميلة”، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لإختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

الفيلم إخراج وتأليف عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أماني التونسي، وهو من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي وعلا رشدي و تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي، مختلطة بالكوميديا والدراما، وقد تم عرضه بالسينمات في شهر فبراير لعام 2019.