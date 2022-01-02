«سُنسن وحسونة».. دنيا سمير غانم وزوجها يهنئان حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده

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يحتفل الفنان المصري حسن الرداد ،اليوم الأحد الموافق 2 يناير بعيد ميلاده، إذا أنه من مواليد 1984.

دوت الخليج يرصد احتفال النجمة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان بعيد ميلاد الفنان حسن الرداد.

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد حسن الرداد

وحرصت شقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئته بتلك المناسبة، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا سنسن، ويارب السنة دي تكون حلوة أوي عليك.. وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها ويخليكوا لبعض أنت وإيمي".

كما احتفل به زوجها الإعلامي رامي رضوان، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا حسونة.. ربنا يسعدك ويوفقك يارب".

انتقادات وتساؤلات لـ «وصلة رقص» غريبة جمعت حسن الرداد بالفنانة غادة عادل

على الصعيد الآخر، تعرض الفنان حسن الرداد، لموجة من الانتقادات، عقب ظهوره رفقة الفنانة غادة عادل، من كواليس مسرحية "في منتصف الليل" التي تعرض حاليًا في الرياض.

رقص غريب بين حسن الرداد وغادة عادل

وظهر حسن الرداد، برفقة غادل عادل، داخل غرفة التدريبات والبروفات، وهما يقدمان وصلة رقص غريبة وغير معتادة، مما وضعهم في دائرة كبيرة من الهجوم والانتقادات اللاذعة.

وانتقد الكثير على السوشيال ميديا الفيديو المنتشر عبر الصفحة الشخصية للفنان حسن الرداد على الانستجرام، وعلق المتابعين على الفيديو: " أية السخافة دي".

وسخر أحد المتابعين من حسن الرداد موجهًا له رسالة ساخرة قائلا:" الف سلامة عليك.. تعبان ولا حاجة

وتسال بعض المتابعين والتى تكرر التعليق على الفيديو المنتشر قائلين: " وده أسمه أية ده".

مسرحية فى نص الليل

وتعد مسرحية "في نص الليل" التجربة الأولى لريم مصطفى على خشبة المسرح، خاصة وأنها تقدم خلال العرض استعراض مسرحي مستوحى من استعراضات أسطورة الاستعراض النجمة شريهان.

"في نص الليل " عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخرجا عمرو عرفة، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، وهي من بطولة حسن الرداد، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن.