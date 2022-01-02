الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

جدة - نرمين السيد - واجتمع الرئيس السيسى، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية.

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