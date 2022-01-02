وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تطبيق التأمين، لاقى ترحابا وإشادات كبيرة من المواطنين بالخارج، كونه يعد أول تطبيق لتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكدت، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج -للمرة الأولى- جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، وخاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.
وشددت على أن تطبيق التأمين يغطى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، وخاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة طبيعية أو بحادث ويغطى تكلفة نقل الجثامين إلى مصر، حيث أن الاشتراك السنوى للتأمين يقدر بـ 100 جنيه فى السنة لكل الشرائح.
يذكر أن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التى تسددها مجمعة التأمين فى كل حالة وتفاصيل الدفع هى أنه فى حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقا للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة، وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة: 1119 مصريا بالخارج تقدموا لطلب التأمين فى اليوم الأول لتطبيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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