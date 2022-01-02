الاتصالات تضيف خدمات تفاعلية على تطبيق My NTRA تيسيرا على المستخدمين

جدة - نرمين السيد - حدث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تطبيقه التفاعلى My NTRA لمستخدمى المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وذلك بعد أن قام الجهاز بإضافة خدمات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول.





يأتى هذا التحديث نتاجا لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين بعد إطلاق الإصدار الأول للتطبيق فى الربع الأخير لعام 2021.

وذكر الجهاز فى بيان أن إصدار 2022 من تطبيق MyNTRA احتوى على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتى على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامى وهى الخدمة التى يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرى باستخدام الرقم القومى، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

وأتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع، وهى خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرى، وقام أيضا بتطوير خدمة خريطة الجودة للمشغلين لتيسر استخدامها وذلك من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل فى خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التى يحددها المستخدم بالخريطة، وإضافة خدمة الاتصال المباشر بالكود المجانى الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، تماشيا مع شكاوى المستخدمين التى تم رصدها فى الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية، وخدمة تطبيقات المشغلين والتى يمكن من خلالها التحميل المباشر لتطبيقات المحمول للمشغلين الأربعة بالسوق المصرى (Ana Vodafone – My Orange – My Etisalat – My WE).

وعلى صعيد آخر تضمن إصدار 2022 عددا من القوائم الإحصائية والمعلوماتية الجديدة مثل قائمة (الوعى السيبرانى) والتى تتضمن معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبرانى وطرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات، وقائمة (إحصائيات السوق) والتى تتضمن مؤشرات تفصيلية عن طرفى سوق الاتصالات المصرى "المستخدمين والشركات".

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز على متابعة دائمة لآراء مستخدمى خدمات الاتصالات وشكواهم واحتياجاتهم، وهو المصدر الأساسى الذى يمكنا من تطوير وتحديث تطبيق My NTRA ليصبح بمثابة أداة فعالة تضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمات وتقديم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم، مشيرا إلى أن إطلاق الإصدار الجديد لتطبيق My NTRA يأتى فى إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول على خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيا مع سياسة الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أطلق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA فى نهاية الربع الرابع لعام 2021 والذى يعد من التطبيقات الرائدة عالميا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائى، وقد تصدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلا بمتجرى App Store وPlay Store، حيث وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى أكثر من نصف مليون عملية تحميل فى الشهر الأول من إطلاقه.