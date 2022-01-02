جدة - نرمين السيد - 2000 جنيه.. رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة. 500 جنيه.. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة. 500 جنيه.. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة على أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرسوم المقررة على شركات السياحة فى موسم العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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