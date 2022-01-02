غدا.. طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا (بيان درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.





وقال خبراء الأرصاد- فى بيان، اليوم: إنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب (من 5: 8 صباحا) تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 12

وادى النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 10

نويبع 20 14

طابا 18 10

كاترين 15 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 09

بنى سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 22 11

إدفو 21 11

أبوسمبل 19 10

الوادى الجديد 19 07

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 25 16

المدينة 20 11

الرياض 17 08

المنامة 20 16

أبوظبى 26 19

الدوحة 22 16

الكويت 17 09

دمشق 13 01

بيروت 18 14

عمان 12 06

القدس 11 06

غزة 18 12

بغداد 14 03

مسقط 29 22

صنعاء 19 08

الخرطوم 25 12

طرابلس 18 11

تونس 20 09

الجزائر 16 06

الرباط 20 09

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 06 02-

إسطنبول 11 09

إسلام آباد 16 10

نيودلهى 21 10

جاكرتا 32 23

بكين 06 06-

كوالالمبور 28 24

طوكيو 09 00

أثينا 16 07

روما 16 09

باريس 13 11

مدريد 14 03

برلين 10 07

لندن 11 06

مونتريال 12- 15-

موسكو 08- 11-

نيويورك 01 03-

واشنطن 03 05-

نواكشوط 29 16

أديس أبابا 23 13