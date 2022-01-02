إطلاق مبادرة ”طالب رقمي” من سيناء بجامعة الملك سلمان الدولية

في إطار توجيهات د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي التي تُنفذها الوزارة، قام د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأعضاء فريق مبادرة التحول الرقمي بزيارة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية.

واستقبل د. أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أعضاء مبادرة "طالب رقمي"، برئاسة د. هشام فاروق، ورافقهم خلال زيارتهم التفقدية لفرع الجامعة بمدينة الطور؛ لمُتابعة تنفيذ مبادرة "طالب رقمي" في محافظة سيناء، وذلك بحضور المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي، ود. هبة عادل مديرة المبادرة، ود. هاني السلاموني مُنسق المشروع.

واشتملت الزيارة، تفقد مباني الجامعة وكُلياتها، ومنها كلية الطب والمعامل الخاصة بها، والمدينة الجامعية للطلاب؛ وذلك تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة "طالب رقمي" التي تم إطلاقها بمُلتقى التعليم العالي والبحث العلمي الأول في عصر التحول الرقمي، والذي عُقد في سبتمبر الماضي بمدينة الجلالة برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن المبادرة تتضمن العديد من الخدمات الذكية للطلاب والطالبات، والتي سيتم تقديمها من خلال الكارت الذكي للطالب الرقمي، ومنها المحفظة الإلكترونية، والتحكم في الدخول، ونُظم المعلومات الطلابية كمرحلة أولى من الخدمات التي تتضمنها المبادرة.