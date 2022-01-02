/669810/نواب-الشيوخ-فى-مناقشات-قانون-العمل-يطبق-المعايير-الدولية ويدعم- الصناعة-والاقتصاد-ويشجع-الاستثمار

لأشاد عددا من أعضاء مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، مؤكدين أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جلسة مناقشة قانون العمل بالشيوخ بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان

قانون العمل

رئيس الهيئة البرلماية لحزب الوفد

أعلن النائب عبد العزيز النحاس موافقته على قانون العمل من حيث المبدأ و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ان مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية و يساهم في دعم الاستثمارات.

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس مصر ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مشيدا في ذات الوقت بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد خلال أسبوع الصعيد.

النائب السيد عبد العال

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، السيد عبد العال، إن مشروع قانون العمل مهم و يستهدف استكمال منظومة استنهاض الصناعة والاقتصاد ويترقبه العمال ورجال الأعمال والمنظمات الدولية التي وقعت معها مصر اتفاقيات العمل. وأشاد بتوخي الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية لتأكيد العدالة في العلاقة بين طرفي علاقة العمل، في الوقت نفسه أوضح وجود بعض المواد التي سيلقي عليها الضور في المناقشات التفصيلية لتعديلها. وأوضح موافقة حزب التجمع على مشروع القانون.

النائب سامح عاشور

وأعلن عضو مجلس الشيوخ، سامح عاشور موافقته على المشروع من حيث المبدأ فيما أبدى عدد من الملاحظات، منتقدًا عدم دعوة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، التي ناقشت مشروع القانون بالمجلس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمناقشات، وأيضًا عدم دعوة المحامين المتخصصين والمستشارين المتخصصين في قضايا العمال.

كما عاشور اعترض على النص على صلاحيات للحكومة في تقدير حجم العمالة الأجنبية في الوقت الذي نحتاج في خلق فرص عمل للمصريين، مطالبًا بتقييد هذه الأدوات لتجنب التوسع في تشغيل العنصر الرخيص في العمالة، على حساب المصريين.

النائب فاروق المقرحي

و علق عضو المجلس، فاروق المقرحي، سعدت إني سمعت موافقة حزب اليسار، حزب التجمع بالموافقة على مشروع القانون، معتبرًا أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل ورب العامل، وقال يجب أن يكون التأمين الصحي إجباريًا على صاحب المؤسسة أو الشركة على العاملين لديه وهذا مطبق في الدول الديمقراطية، وطالب بإعادة النص على التأمين الصحي على كافة العاملين. وقال اللواء مجد بركات أن مشروع القانون يفعل مواد الدستور من خلال تنظيم عقد العمل الفردى والمشترك . لافتا الي ان القانون أوضح طرق إنهاء علاقة العمل بدون تعسف مشيرا إلى أهميته فى دعم الاقتصاد القومى.

النائب باهر غازي

أكد النائب باهر غازي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على الإهتمام بحفظ حقوق العمال، موضحا أن القانون جاء ليلائم الواقع العملي تلبية حقوق ومتطلبات العمال.

وأوضح باهر غازي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون جاء وفقا للنصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ، والتي تحكم العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل، موجها الشكر للجنة المشتركة لإعداداها هذا التقرير من صياغات منضبظة تعكس الحرص على حقوق العامل ولدولة فى آن واحد.