الهيئات البرلمانية والتنسيقية يوافقون علي قانون العمل.. ويؤكدون: ينظم العلاقة بين طرفي العمل و يتماشى مع المعايير الدولية«فيديو وصور»

/669811/الهيئات-البرلمانية-والتنسيقية-يوافقون-علي-قانون-العمل-ويؤكدون-ينظم-العلاقة-بين-طرفي-العمل-و-يتماشى-مع-المعايير-الدوليةفيديو-وصور

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.

دوت الخليج

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

«أغلبية الشيوخ» توافق علي مشروع قانون العمل

أكد ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، موافقة الحزب على مشروع قانون العمل، مؤكدًا أنه من أهم مشروعات القوانين.

وأضاف الخولي، خلال مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم الأحد":لابد من الانتباه أن هذا القانون اسمه قانون العمل لا قانون العمال ولا رجال الأعمال، هو قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل"

واستطرد الخولي: "تنظيم العلاقة السوية تكون في صالح العامل وصاحب المنشأة، لو توغلنا في حقوق طرف من الطرفين فالمعادلة خاسرة للطرفين، لو توغلنا في حقوق عمال مش عايزين يشتغلوا يكون تغول على حق العامل المجتهد"، مضيفًا "نريد خلق فرص عمل ولابد أن نؤمن للعاما المجتهد كل وسائل الراحة والأمان النفسي في القاع الخاص".

وقال الخولي: "هذا القانون ليس فقط للمستثمر الكبير، ممكن يكون صاحب العمل هو صاحب ورشة عنده ثلاثة عمال، في نفس الوقت لابد من الأخذ في الاعتبار أن تعريف العامل هو كل من يتقاضى أجر، في عامل يحصل على 2400 جنيه الحد الأدنى الذي نحاول الدفع به، لكن في نفس التعريف في رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة ممكن يحصل على 50 و 60 ألف، العامل ليس فقط من يأخذ 2400 جنيه".

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: لا نريد أن نلقى للشارع قنابل موقوتة

قال النائب محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.

وأضاف عليوة:"أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة ، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".

ولفت عليوة، إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلال مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

حزب التجمع على قانون العمل: سعادة كبيرة بأن يوافق اليسار على قانون العمل

أكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، السيد عبد العال، إن مشروع قانون العمل مهم و يستهدف استكمال منظومة استنهاض الصناعة والاقتصاد ويترقبه العمال ورجال الأعمال والمنظمات الدولية التي وقعت معها مصر اتفاقيات العمل.

وأشاد رئيس برلمانية حزب التجمع، بتوخي الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية لتأكيد العدالة في العلاقة بين طرفي علاقة العمل، في الوقت نفسه أوضح وجود بعض المواد التي سيلقي عليها الضور في المناقشات التفصيلية لتعديلها. وأوضح موافقة حزب التجمع على مشروع القانون.

حزب الوفد يوافق على قانون العمل الجديد ويؤكد يتماشى مع المعايير الدولية

أعلن النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون العمل من حيث المبدأ و قال خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس ان مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية و يساهم في دعم الاستثمارات.

و أوضح النائب عبد العزيز النحاس، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن مصر ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيدا في ذات الوقت بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد خلال أسبوع الصعيد.

عمرو عزت: مشروع قانون العمل الجديد يحتاج لميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل

وجه النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للشعب المصري ووللأخوة الأقباط، بقدوم العام الميلادي المجيد، منوها ان العام الجديد جاء في ظل قيادة حكيمة تعمل بصدق لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب عمرو عزت، إن اليوم تاريخ مشهود للمجلس لمناقشة مشروع قانون ينتظره الملايين من عمال مصر القائم على أمرين الدستور المصري الذي يتحدث في عدد من المواد عن حقوق العمال ومصالحهم، مشيرًا إلى العمال يعولون على المجلس في الانتصار لحقوقهم ومصالحهم.

كما لفت إلى مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي، ويحتاج ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.

أكمل نجاتي يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد

أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد، مشيدًا إلى جهود وزارة القوى العاملة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب، في إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون.