/669807/إفتتاح-معرض-ديارنا-للأثاث-والحرف-اليدوية-لمستلزمات-المنزل-بمحافظة-المنيا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعد قليل معرض «ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل» بمحافظة المنيا، الذي يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ويستمر لمدة أسبوعين.

دوت الخليج

إفتتاح معرض «ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل» بمحافظة المنيا

ويضم المعرض الذي يشارك فيه حوالي ٦٣ من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة ، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

ويأتي المعرض في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها.

الترويج للمنتجات اليدوية.. افتتاح معرض «ديارنا»

ويقام المعرض في استراحة المحافظ بكورنيش المنيا، حيث من المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء والدخول مجاناً مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن معرض «ديارنا» بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي، في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية ايمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الانتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح اسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.