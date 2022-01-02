/669808/محافظ-سوهاج-يترأس-غرفة-العمليات-الرئيسية-لمتابعة-الطقس-وتداعيات-سوء-الأحوال-الجوية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث المنعقدة على مدار 24 ساعة بديوان عام المحافظة، ضمن إجراءات رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة حالة الطقس وآثار التقلبات الجوية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات " الزراعة، والري، والصحة، والتربية والتعليم، والكهرباء، والتموين، والشباب والرياضة"، وممثلي " الاسعاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمرور، والحماية المدنية " . واطمئن محافظ سوهاج على تشغيل كافة المستشفيات، وانتظام حركة المرور، وفتح جميع الطرق دون وجود أية معوقات، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات، وأهمية الرصد المبكر لأية أحداث، ومراجعة جميع الإجراءات بصفة مستمرة، مشددا على مراجعة كافة مخرات السيول والتواجد المستمر على أرض الواقع لرصد أية طوارئ .

حالة الطقس في سوهاج

ناقش المحافظ خلال الاجتماع جاهزية كافة المستشفيات ومرفق الاسعاف، ومراكز الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة التأكد من وجود رصيد احتياطي من السلع التموينية بمديرية التموين، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الاغاثة لمواجهة أية طوارئ. ووجه المحافظ مسئولي المرور برصد جميع الطرق لحظة بلحظة والتأكد من عدم وجود أية معوقات، وانتظام حركة المرور، وجاهزية الخطط البديلة حال حدوث أي أزمات محتملة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مديرية التموين، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتأمين وجود كميات كافية من المواد البترولية بمحطات الصرف الصحي والمستشفيات، موجها مسئولي شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة التيار الكهربائي ببعض الأماكن التي تم قطع التيار عنها بسبب هطول الأمطار . كما وجه محافظ سوهاج مسئولي الصحة والشباب والرياضة بتجهيز أماكن بالمناطق المهددة لعمل مستشفيات ميدانية وأماكن لتلقي الإسعافات الأولية والجاهزية التامة حال حدوث أي أزمات.

محافظ سوهاج يتابع حالة الطقس السيئ

على جانب أخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.