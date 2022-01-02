/669812/النائب-علاء-قريطم-منتدى-شباب-العالم-حدث--عالمي-يعكس-اهتمام-السيسي-بالشباب

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل، وجسرا للتواصل بين القايدة السياسية والشباب من مختلف دول العالم .

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وقال قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،ان الرئيس السيسي يتهم بصفة خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

علاء قريطم: منتدى شباب العالم جسرا للتواصل بين الشباب

واكد عضو مجلس النواب ،أن المنتدي يعد حدث عالمي وفريد من نوعه، وجسرا للتواصل بين الشباب ، مما يعطي صانع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب، مشيرا الى ان السباب دائما ما يحمل افكارا وابداعات جديدة ، خاصة بعدما اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى باعتباره منصة دولية.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

كما أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.