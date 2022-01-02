رسائل الجهاز الفني لنادي الزمالك لـ مرتضى منصور.. ونصائح كارتيرون

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قام لاعبو نادي الزمالك اليوم الأحد بتوجيه عدة رسائل هامة للمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي وذلك عقب عودته لإدارة القلعة البيضاء من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الجهاز الفني للفريق بتوجيه الرسائل لمرتضى منصور رئيس النادي بعد رسائل اللاعبين والتي جائت أبرزها كالتالي:

مدحت عبد الهادي: في البداية أهنئ المستشار مرتضى منصور بالعودة لنادي الزمالك، ما حدث خلال الفترة الماضية أن اللاعبين كان لديه حاله من القلق بسبب عدم صرف المستحقات وعدم معرفة ما يحدث لهم خلال الفترة الماضية، وتحدثت مع أمير مرتضى في هذا الأمر وتم حل الأمر بشكل سريع بعد علم الإدارة، وأتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

أمير عزمي مجاهد: أتقدم بالتهنئة للمتسار مرتضى منصور بالعودة لنادي الزمالك، والفترة القادمة هناك توقف كامل لمدة شهر سنقوم بالإعداد الجيد مع المدير الفني كارتيرون، ونسعى لغسعاد الجماهير.

باتريس كارتيرون: أهنئ مرتضى منصور بالعودة إلى نادي الزمالك من جديد والفترة الماضية كانت صعبة على الفريق في ظل عد الاستقرار داخل الفريق، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع خلال الفترة المقبلة.

أبارك للاعبين على تحمل الصعاب خلال الفترة الماضية وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة جيدة للجميع بشكل كامل مع الإدارة واللاعبين، وكل الأمور جيدة داخل الفريق واشكر مرتضى منصور على الحديث مع اللاعبين حول الأمور المادية.

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

قام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بنشر فيديو مع لاعبي الزمالك اليوم بجانب المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.

مرتضى منصور وباتريس كارتيرون

محمد عبد الشافي: أرحب بعودة مرتضى منصور، ورسالتي فقط أتمنى أن يحصل اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الفريق النهائية في نهاية الدوري على مكافأة بطولة الدوري المصري مثلنا.

يوسف أوباما: أرحب بعودة مرتضى منصور من جديد لنادي الزمالك وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة جيدة للجميع داخل النادي ونقوم بإسعاد الجميع.

أيمن حفني: إن شاء الله تكون الفترة المقبلة جيدة لنادي الزمالك ونقوم بإسعاد الجماهير بشكل مستمر.