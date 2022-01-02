خلال 2021..أكثر من 2.481.629 مواطن استفادوا من مبادرات الرئيس الصحية في سوهاج

/669816/خلال-2021أكثر-من-2481629-مواطن-استفادوا-من-مبادرات-الرئيس-الصحية-في-سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة لأكثر من 2 مليون و 481 ألف و 629 مواطن ومواطنة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة لرئيس الجمهورية بمحافظة سوهاج.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان المبادرات اشتملت على مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين و دعم صحة المرأة المصرية وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال و الأنيميا والتقزم لدي أطفال المدارس وأخيرا مبادرة كبار السن، مضيفة ان تلك المبادرات تشمل جميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة بداية من الحمل وحتى الشيخوخة.

حصاد ال صحة 2021 فى سوهاج

وأشارت وكيل صحة سوهاج ان هناك 204 مقر بجميع مراكز المحافظة لتقديم خدمات تلك المبادرات، وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن تقديم الخدمات الطبي المجانية في تلك المبادرات جاء كالاتي :

أكثر من مليون و 183 ألف و907 قد حصلوا علي الخدمة الطبية المجانية من خلال مبادره الكشف عن الأمراض المزمنة والإعلام الكلوي، وواكثر من 824 ألف و318 سيدة من خلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، واكثر من 212 ألف و 347 طفل من خلال مبادرة القضاء على وعلاج ضعف السمع عند الاطفال، واكثر من 181 ألف و400 طالب وطالبة من خلال مبادره علاج الأنيميا والتقزم لدي طلاب المدارس، واكثر من 77 ألف و 657 سيدة حامل من خلال مبادرة صحة الأم والجنين، واخيرا اكثر من 2000 مسن من خلال مبادرة كبار السن والتي انطلقت مؤخرا في أخر شهر اكتوبر 2021 و التي تقدم خدماتها ب19 مقر في مراكز سوهاج وأخميم و طهطا وجهينة كمرحلة أولى .

وأكدت وكيل صحة سوهاج أن بذلك يكون إجمالي من تلقوا خدمات طبية بجميع المبادرات الرئاسية خلال العام 2021 بمحافظة سوهاج أكثر من 2مليون و 481 ألف و 629 مواطن من خلال جميع المبادرات المتاح .

العثور على جثة بالقرب من سكة حديد سوهاج

على جانب أخر عثر الاهالي بدائرة جرجا على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، جنوب المحافظة وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا يفيد بالعثور على جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "ا. م" 31 عام، تقيم ناحية منطقة السوق، دائرة مركز جرجا، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين بدائرة المركز.