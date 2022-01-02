/669818/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-مشتاقلك-لماجد-المهندس

يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «مشتاقلك» اليوم الأحد على قناة «روتانا كليب».

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية «مشتاقلك» لماجد المهندس.

ماجد المهندس يروج لأحدث أغانيه

روج المهندس للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏‎مشتاقلك اليوم الساعة 16:00 بتوقيت السعودية على روتانا يوتيوب".

أغنية «مشتاقلك» من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع أحمد صالح ومكس وماستر جاسم محمد ‎".

وكان قد حقق الفنان ماجد المهندس ، نصف مليون مشاهد، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم «مسكين» ،وذلك بعد طرحها بخمس أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية مسكين

أغنية «مسكين» للمطرب ماجد المهندس، من كلمات فيصل الشعلان، ألحان محمد طويحي، توزيع سيروس.

كلمات أغنية مسكين

تقول كلمات الأغنية:

مسكين يلي تحسب إني بخير بلاك ماجربت جرحي وطعونه أمشي برجلي وأنا عظمي كسير وأحس كن الموت جاني بهونه ليت قلبي له جناح ويطير وأسافر لخلي وأوصل لكونه ادري بهمه مثل همي كبير ليه انحرم منه وليه تحرمونه رغم الوجع يبقالي أجمل مصير من قيس ماخذ في غرامي جنونه حتى دموعي في عيوني تحير مثل الذي دمعه تعاتب عيونه من يوم راح وغاب عني العشير وأنا الحزن فيني يغني لحونه ابيه يدري ولو طول كثير تحرم علي أفراح دنياي دونه

ماجد المهندس يتألق في حفل الرياض

وعلى الجانب الآخر، أحيا ماجد المهندس حفلًا غنائيًا ساهرًا، يوم 11 يونيو الماضي مع الفنانة نجوى كرم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

ماجد المهندس يطرح نصاب

طرح المطرب ماجد المهندس مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان«نصاب» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

كان ماجد المهندس، طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم «كيفك»، على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت. جدير بالذكر أن انتهى ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها «الفاتنة» من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس، والأغنية الأخرى «مسكين» من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.