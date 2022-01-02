/669819/الآن-الرسوم-الجديدة-المقررة-على-شركات-السياحة-خلال-موسم-العمرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم العمرة، حيث حددت الوزارة الفئات على النحو التالي:

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الرسوم الجديدة المقررة على شركات السياحة خلال موسم العمرة

ومن ضمن الرسوم الجديدة المقررة على شركات السياحة خلال موسم العمرة، 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

الرسوم المقررة على الشركات

وأيضًا من ضمن الرسوم المقررة على شركات السياحة خلال موسم العمرة هذا العام، إضافة 500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

ومن ضمن الرسوم المفروضة أيضًا، 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية، على البوابة على أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

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هذا وكانت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، قد وافق فى وقت لاحق على عدد من الشروط الخاصة بأداء المواطنين من مختلف الدول على شروط العمرة والحج، المحددة من قبل المملكة العربية السعودية والتى فرضت شروط تتصل بالسلامة الصحية، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.