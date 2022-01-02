حمادة هلال ل 2022 :«يارب تكونى سنة خير»

احتفل العديد من الفنانين بالسنة الجديدة من خلال نشر الصور والفيديوهات علي حساباتهم الرسمية، واحتفل الفنان حمادة هلال بالسنة الجديدة بنشر صورة على حسابه الرسمي.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل احتفال الفنان حمادة هلال بالسنة الجديدة وذلك خلال السطور القادمة.

نشر الفنان حماده هلال صورة عبر حسابه الرسمي “فيس بوك” متمنياً من السنة الجديدة أن تكون سنة خير وسعادة.

معلقا عليها:”يارب تكونى سنه خير”.

حمادة هلال يؤجل حفله بالعراق احترامًا للمناسبات الدينية

نشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وقال خلاله: "أنا برد على الناس اللي بتسأل.. احترامًا لكل المناسبات الدينية في العراق أنا عارف إن فيه مشكلة حصلت هناك بسبب حفلة بس أنا روحت قبل كده العراق من أيام بسيطة والأمور هادية وجميلة".

وتابع: "أنا مش قلقان اروح، بالعكس أنا مبسوط إني هروح لشعب بحبه وانتظروني قريبا وبرد ع الناس وبقولهم كله خير وإحنا بنسلم أمورنا لله، كله على الله".

على الصعيد الآخر، احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم «لحظة بالعمر كله»، موضحا أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

وأكد أن هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر سبل الراحة والسعادة، خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج فقط الأكل والشرب، لكنها تريد أن يقضون الوقت معهم ويتيحون فرصًا للترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.

حمادة هلال يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح بطولة حمادة هلال

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.