/669822/البابا-تواضروس-الثاني-يفتتح-كنيسة-مرقسية-الإسكندرية-بعد-التجديد

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس السبت، التجديدات التي جرت في المنطقة بين مدخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ومدخل الديوان البطريركي بها.

دوت الخليج

البابا تواضروس الثاني يفتتح كنيسة «مرقسية الإسكندرية» بعد التجديد

تضمنت التجديدات توثيقًا لعناية الله خلال حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته المرقسية يوم أحد الشعانين عام ٢٠١٧، ووضع صور لشهداء الحادث من شعب الكنيسة والشرطة عند مدخل الكاتدرائية تكريمًا لذكراهم، كما شمل التجديد المنطقة حتى مدخل الديوان البابوي.

هذا وكانت إحدى شركات التطوير العقاري قد تحملت تكلفة التجديدات، كهدية منها للكنيسة بالإسكندرية.

حضر الافتتاح الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاعةالمنتزه) ، والأنبا إيلاريون( قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.