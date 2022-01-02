/669823/حصاد-تموين-قنا--تحرر-١٠٥٦-محضر-بيع-سلع-منتهية-الصلاحية
بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين ، حملات مكثَّفة علي الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة ، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية ، فضلا عن تحرير ١٠٥٦ محضر مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي .
حصاد تموين قنا : تحرر ١٠٥٦ محضر بيع سلع منتهية الصلاحية
ومن جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت ٦٠٢ عبوة زيت طعام ، و ٧٧٠ عبوة ملح طعام ، و ٧طن و٢٥٠كيلو أرز ، و ٥ طن و ٩١٠ كيلو سكر ، و ٦ طن و ٧٠٠ كيلو دقيق فاخر ، بالإضافة إلى ٤٢ عبوة سمن نباتي ، و ٤٠١٠٤ صنف و قطعة مصنعات غذائية متنوعة ، كما شملت المضبوطات ٩٣ كيلو من اللحوم المتنوعة ، و ١٠٧ علبة حلويات ، و ٢ طن أسمنت ، و
٣٣٢ قطعة من أدوات العمارة ، و ١١٧ قطعة من الأدوات الصحية ، و ١٤٤٦٣عبوة منظفات صناعية ، و ٣١ قطعة من الملابس ، و ٢٤٤ عبوة مستحضرات تجميل تم التحفظ عليهم ، و ١ طن ردة خشنة ، و٣ طن و٥٠٠ كيلو علف حيوانى .
حصاد تموين قنا : تحرر ١٠٥٦ محضر بيع سلع منتهية الصلاحية
وأضاف " السيد " أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت في تحرير ١٠٥٦محضر بواقع ٢٦١ محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات ، وتوقف وغلق وغيرها ، وعدد ٧٩٥ محضر متنوع للأسواق ، من بينها عدد ١٩ محاضر لمخابز بدون ترخيص ، و ٤٦ محضر عدم صلاحية ، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة المواطنين.
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