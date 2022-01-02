/669825/الشيوخ-يوافق-علي-تعديلات-بإلزام-قلم-كتاب-المحكمه-بإعلان-الخصوم-بالحضور-حفاظا-علي-حقوق-العمال

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ علي المادة السابعه من القانون ، واستبدال كلمة يلتزم بدلا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الوارده في المادة لتصبح يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

دوت الخليج يرصد موافقة الشيوخ على مقترح هاني العسال

قانون العمل

واضاف العسال خلال الجلسه العامه اليوم بان التعديل ضرورة حفاظا علي حقوق العمال وجاء نص مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

تعديلات قانون العمل

واكد النائب عصام هلال بان الالتزام موجوده في قانون المرافعات المدنيه ويرتب غرامات علي كل متسبب في الاضرار بالاعلانات ولاضرر في ذلك

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان النص وفي ولاداعي للتغيير والالتزام في قانون العقوبات .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الراوزق المادة للتصويت لتتم الموافقه علي التعديل ، وتكون " يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.