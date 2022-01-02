رئيس جامعة أسيوط: الرسوم الدراسية والتطعيم ضد كورونا شرطان لدخول الامتحانات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، إن دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات مقترن بتقديمهم بطاقة جامعية سارية؛ للتأكد من سداد الرسوم الدراسية، والحصول على تطعيم مضاد لفيروس كورونا، وهما شرطان أساسيان لدخول الطلاب إلى اللجان، وفق ما أعلنته إدارة الجامعة فى وقت سابق، وتنفيذا للقرارات الحكومية المتخذة فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد؛ للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، والتى أشاد خلالها بتواجد السادة عمداء الكليات ووكلائها المختصين بالعمل وكثافة وجود أعضاء هيئة التدريس والعاملين المشرفين على الامتحانات. وأكد رئيس الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها ضمان سير العملية الإمتحانية فى سهولة ويسر مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكذلك صحة القائمين على الإشراف على الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين. واطمأن - خلال الجولة - على تقديم التيسيرات المطلوبة للطلاب مع أول أيام الامتحانات، والذى تزامن مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها الجمهورية، حيث أهاب بالطلبة والطالبات المغتربين من خارج مدينة أسيوط بالتوجه إلى المدينة الجامعية فى اليوم المسبق لكل امتحان للمبيت بنظام الليلة، وذلك حرصا على تواجدهم فى الموعد المحدد لكل مادة، موضحا أن الامتحانات تجرى بتطبيق نظام البابل شيت فى تصميم ورقة الأسئلة والتصحيح سوف يتم إلكترونيا.

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