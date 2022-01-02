عاجل- السيسى: مصر تدعم استقرار الكويت وصوّن أمن الخليج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، طالباً نقل تحياته لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، والأمير ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومؤكداً تقدير للدور الحكيم للأمير الكويتى فى قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر، ورعايته الكريمة للجالية المصرية فى الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن السفير الكويتى أعرب عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك فى إطار الروابط الأخوية الوطيدة، ومعبراً عن شكره للمسئولين المصريين لما وجده من تعاون ودعم، وكذلك للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة.

كما نقل السفير الكويتى للرئيس تحيات أخيه الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، والأمير ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة فى التقدم والازدهار والتنمية، وكذا يعزز من أواصر التضامن العربى المشترك فى مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصةً فى ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسى داعم للأمة العربية بأسرها، لاسيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتى تعد نموذجاً يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجال التعليم فى ظل التخصصات الحديثة التى تم إدراجها فى سلسلة الجامعات الجديدة التى تم إنشاؤها فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر فى مختلف المجالات، فى ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لاسيما فى مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.