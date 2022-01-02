عاجل- الذويخ خلال لقاء الرئيس: مصر أصبح لها قيادة حكيمة يحتذى بها فى النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، وأكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت فى إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج.
كما أكد الرئيس على التقدير للدور الحكيم لسمو الأمير الكويتى "نواف الأحمد الجابر الصباح" فى قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية فى الكويت.
من جانبه أعرب السفير الكويتى عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون، معبرا عن شكره للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة.
وأكد أن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة فى الرئيس السيسى، تعد نموذجاً يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة.
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