/669829/مع-الطقس-السئ-قافلة-بيطرية-تعالج-1123-مواطن-بقرية-الطليحات-في-سوهاج

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية الطليحات" التابعة لمركز جهينة بالمحافظة، وتم فحص وعلاج ١١١٣ مواطن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة ٢٤ طبيب و٣٣ طالب من كلية الطب، إلى جانب ٨ من أعضاء الهيكل الإداري بالجامعة، و٣٠ متطوع من شباب حزب مستقبل وطن.

قوافل جامعة سوهاج الطبية

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١١١٣ مواطن بقرية الطليحات وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم إجراء عدد ١٠٠ تحليل للكشف عن السكر ونسبة الهيموجلوبين بالدم، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن بعض الأمراض مثل الكورونا و الاكتشاف المبكر لاورام الثدي.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك في القافلة الدكتور علاء غالب مدرس الباطنة بالكلية، والدكتور أحمد الشيخ أمين شباب حزب مستقبل وطن بسوهاج وكذلك بمعاونة لفيف من أهل جهينة وقرية الطليحات الكرام.

محافظ سوهاج يتابع حالة الطقس السيئ

على جانب أخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.