/669833/الرئيس-السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لأمن-واستقرار-الكويت

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة"، على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج.

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار الكويت وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية. الرئيس السيسي يستقبل سفير الكويت وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج. كما أكد على التقدير للدور الحكيم لسمو الأمير الكويتي "نواف الأحمد الجابر الصباح" في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت.

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