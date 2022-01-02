/669838/خلال-2021--إنشاء-66-مدرسة-وصيانة 157بتكلفة-نصف-مليار-جنيه-في-سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2021م المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء 66 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة، وفرت 834 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت 329.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 157 مدرسة بتكلفة 261 مليون جنيه، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أو العام المنصرم 2021 شهد إنشاء 7 مدارس بمركز سوهاج، بإجمالي 97 فصل، و3 مدارس بمركز طهطا بإجمالي 78 فصل، وه مدارس بمركز طما بإجمالي 62 فصل، و 5 مدارس بمركز المراغة بإجمالي 56 فصل، ومدرستين بمركز جهينة بإجمالي 39 فصل، و 3 مدارس بمركز ساقلتة بإجمالي 34 فصل، ومدرستين بمركز أخميم بإجمالي 44 فصل، بالإضافة إلى 17 مدرسة بمركز جرجا بإجمالي 219 فصل، و10 مدارس بمركز البلينا بإجمالي 92 فصل، وعدد 6 مدارس بمركز المنشاة بإجمالي 60 فصل، و 5 مدارس بدار السلام بإجمالي 59 فصل .

واشار " أبو عقيل " إلى استمرار العمل في 60 مدرسة أخرى، توفر 791 فصل بتكلفة إجمالية 360.7 مليون جنيه .

حصاد صحة سوهاج 2021

على جانب أخرأعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة لأكثر من 2 مليون و 481 ألف و 629 مواطن ومواطنة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة لرئيس الجمهورية بمحافظة سوهاج .

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان المبادرات اشتملت على مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين و دعم صحة المرأة المصرية وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال و الأنيميا والتقزم لدي أطفال المدارس وأخيرا مبادرة كبار السن، مضيفة ان تلك المبادرات تشمل جميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة بداية من الحمل وحتى الشيخوخة.

وأشارت وكيل صحة سوهاج ان هناك 204 مقر بجميع مراكز المحافظة لتقديم خدمات تلك المبادرات، وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن تقديم الخدمات الطبي المجانية في تلك المبادرات جاء كالاتي :أكثر من مليون و 183 ألف و907 قد حصلوا علي الخدمة الطبية المجانية من خلال مبادره الكشف عن الأمراض المزمنة والإعلام الكلوي، وواكثر من 824 ألف و318 سيدة من خلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، واكثر من 212 ألف و 347 طفل من خلال مبادرة القضاء على وعلاج ضعف السمع عند الاطفال، واكثر من 181 ألف و400 طالب وطالبة من خلال مبادره علاج الأنيميا والتقزم لدي طلاب المدارس، واكثر من 77 ألف و 657 سيدة حامل من خلال مبادرة صحة الأم والجنين، واخيرا اكثر من 2000 مسن من خلال مبادرة كبار السن والتي انطلقت مؤخرا في أخر شهر اكتوبر 2021 و التي تقدم خدماتها ب19 مقر في مراكز سوهاج وأخميم و طهطا وجهينة كمرحلة أولى .