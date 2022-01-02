أروما ستوديوز تعود في السباق الرمضاني بـ«راجعين يا هوا»

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تنضم هنا شيحة لفريق عمل مسلسل راجعين يا هوا، من بطولة خالد النبوي، وفاء عامر، نور اللبناني وأنوشكا، وجاري إنضمام فنانين آخرين لإكمال فريق العمل.

وبرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا وذلك خلال السطور القادمة.

هنا شيحة تنضم لأسرة مسلسل راجعين يا هوا

وقعت الفنانة هنا شيحة عقد مسلسل راجعين يا هوا، لتشاركة البطولة مع خالد النبوي، وفاء عامر وأنوشكا ونور اللبناني، ومازال ينضم لفريق العمل فنانين جدد لحين إكتماله.

أسامة أنور عكاشة في رمضان 2022

تعيد شركة أروما ستوديوز كتابات الراحل أسامة أنورعكاشة للمنافسة الرمضاية، من خلال عرض مسلسل راجعين يا هوا في رمضان 2022، والذي سيفجر مفاجأة مختلفة.

تخرج من كلية الآداب بجامعة عين شمس، قسم الدراسات النفسية والاجتماعية، وعمل بجامعة الأزهر الشريف كأخصائي إجتماعي، إلى أن قرر تقديم إستقالته والتفرغ التام للكتابة عام 1982.

قدم باقة مميزة من الأعمال الدرامية الراسخة في وجدان الجمهور المصري، منها: “رحلة السيد أبو العلا البشري، ليالي الحلمية، الشهد والدموع، أنا وأنت وبابا في المشمش، أرابيسك، الراية البيضا، ضمير أبلة حكمت”.

حتى توفى عام 2010، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تواجده داخل مستشفى وادي النيل بالمهندسين.

راجعين يا هوا إخراج محمد سلامة

يتعاون المخرج محمد سلامة مع الكاتب محمد سليمان عبد المالك لتأليف المسلسل، حيث حقق كلٌ منهما نجاحات كثيرة في المواسم الرمضانية السابقة وخارجها.

قدم المخرج محمد سلامة مسلسلات ناجحة، مثل: رحيم، نصيبي وقسمتك، الحرامي ومسلسل موسى الذي تم عرضه رمضان الماضي.

أما عن الكاتب محمد سليمان عبد المالك فقد قام بتأليف مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية، منها: فرق توقيت، اسم مؤقت، باب الخلق، ممالك النار وقصر النيل.

أروما ستوديوز تنتج راجعين يا هوا

تقدم شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني برئاسة تامر مرتضى أعمالًا مميزة تناقش مواضيع حساسة تهم الشارع المصري، وأعتادت على تقديم رؤى جديدة لعدة موضوعات. فقد أنتجت مسلسل إلا أنا الذي يعرض قصصًا مختلفة بأبطال متغييرين، يناقش فيها موضوعات من المجتمع لم تُناقش من قبل، وأيضًا مسلسل إختيار إجباري الذي ناقش تطور التكنولوجيا وتدخلها في حياتنا، وحتمية الحظر في إستخدام السوشيال ميديا.

أنتجت شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني العديد من الأعمال الناجحة أيضًا منها: الخروج، الصياد، لعبة إبليس وأمر واقع.