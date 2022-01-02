جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم، بيانًا، قالت فيه إن مدينة شرم الشيخ، شهدت أمس السبت، سيولاً جارفة وعواصف شديدة لم تشهدها من قبل أدت إلى غرق الشوارع ودخول المياه بغزارة إلى موزعات ومحولات المشتركين، مما اضطر شركة القناة لتوزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربى يدوياً عن بعض الأماكن لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.





وبناء على الاتصالات المستمرة بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبين رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتوجيهات الدكتور محمد شاكر، للعمل على سرعة إعادة التوصيل للأماكن المفصول عنها الكهرباء قام العاملون بهندسة كهرباء شرم الشيخ بالعمل المتواصل طوال الليل حتى تم توصيل 97% من مشتركى شرم الشيخ، وتبقى حوالى 3% من المشتركين. ودفعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعدد 12 وحدة توليد كهرباء ديزل كاتم صوت لمدينة شرم الشيخ لتشغيلهم فى أى مكان تتعذر توصيلة بسبب كثرة المياه وحاليا تم توصيل التيار الكهربى لجميع المشتركين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القناة لتوزيع الكهرباء تصدر بيانا بشأن فصل التيار فى شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.