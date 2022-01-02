إطلاق مبادرة «طالب رقمى» من سيناء بجامعة الملك سلمان الدولية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، وأعضاء فريق مبادرة التحول الرقمى، جولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وفى ضوء الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى التى تُنفذها الوزارة.





واستقبل الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أعضاء مبادرة "طالب رقمى"، برئاسة الدكتور هشام فاروق، ورافقهم خلال زيارتهم التفقدية لفرع الجامعة بمدينة الطور، لمُتابعة تنفيذ المبادرة فى محافظة سيناء، وذلك بحضور المهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمى، والدكتورة هبة عادل مديرة المبادرة، والدكتور هانى السلامونى مُنسق المشروع.

وتضمنت الزيارة، تفقد مبانى الجامعة وكُلياتها، ومنها كلية الطب والمعامل الخاصة بها، والمدينة الجامعية للطلاب، وذلك تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة "طالب رقمى" التى تم إطلاقها بمُلتقى التعليم العالى والبحث العلمى الأول فى عصر التحول الرقمى، والذى عُقد فى سبتمبر الماضى بمدينة الجلالة برعاية وزير التعليم العالى.

جدير بالذكر أن المبادرة تتضمن العديد من الخدمات الذكية للطلاب والطالبات، والتى سيتم تقديمها من خلال الكارت الذكى للطالب الرقمى، ومنها المحفظة الإلكترونية، والتحكم فى الدخول، ونُظم المعلومات الطلابية كمرحلة أولى من الخدمات التى تتضمنها المبادرة.