عاجل- السيسى لـ غادة والى: ندعم دور الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمخدرات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات فى المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمى ولصون الأمن والاستقرار.

من جانبها؛ تقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التقدير للرئيس على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرةً إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز ذلك الدور فى تعظيم قدرات المجتمع الدولى على التصدى للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصدى للفساد وأثره السلبى على المجتمعات، وجهود منع الجريمة وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.

وفى هذا الإطار؛ عرضت أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصةً متابعة نتائج "إعلان شرم الشيخ" الصادر عن المؤتمر العالمى للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من ألفين شخص من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، حيث توجهت الدكتورة غادة والى بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنظيم هذا المؤتمر العالمى فى ظل تحديات جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه مثل علامةً فارقةً عالمية لتحسين التعاون الدولى ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافى بنزاهة من الجائحة.

كما استعرضت الدكتورة غادة والى محاور التعاون الدولى تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب فى ظل التطورات الإقليمية الأخيرة فى أفغانستان، خاصةً ما يتعلق بتهريب السلاح، والإتجار فى المخدرات، وتفاقم ظاهرتى الإرهاب واللاجئين.

من ناحيةٍ أخرى، أشارت إلى الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولى فى مصر خلال العام الجارى 2022 حول مكافحة تهريب الآثار كأحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.