الأرصاد الجوية: انعدام فرص سقوط الأمطار على البلاد بداية من الثلاثاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز "الاستشعار عن بعد" فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات شهدت حالة من التقلبات الجوية منذ يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى أمس واليوم: "وشهدنا أمطار متفاوتة الشدة.. وأكثر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار يوم الجمعة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى".
وأضافت خلال مداخلة مع قناة اكسترا نيوز، أن طقس الغد سوف يكون معتدل الحرارة نهارا شديد البردوة ليلا، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية من البلاد شهدت تكون السحب خاصة في مطروح والإسكندرية، مما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة، بداية من صباح اليوم وحتى الآن، لافتة إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة في القاهرة الكبرى.
وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، أنه من المتوقع أن نشهد صباح الغد تكون الشبورة الكثيفة وبالتالي علينا القيادة بحذر وهدوء في الصباح الباكر، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية وأمطار خفيفة، متابعة: "بداية من يوم الثلاثاء نشهد انعدام سقوط الأمطار وعودة الأجواء على الاستقرار".
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
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